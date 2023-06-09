В Петербурге УФАС признало ненадлежащей рекламу банка "Хоум кредит"

Банку выдано предписание с требованием устранить нарушения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении банка "Хоум кредит" из-за направления клиентам рекламы без их согласия. Банку выдано предписание с требованием устранить нарушения, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе УФАС.

"Комиссия признала рекламу ненадлежащей и выдала банку предписание об устранении нарушений. В отношении банка будет возбуждено административное дело. В соответствии с частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ - нарушение законодательства о рекламе влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей", - рассказали в пресс-службе.

Поводом для проверки банка стала жалоба одного из его клиентов. Помимо того, что реклама кредитных продуктов рассылалась без согласия, в ней отсутствовало фирменное наименование банка, что также является нарушением.

Российский банк "Хоум кредит" ранее являлся дочерней компанией холдинга Home Credit N.V., который входит в международную группу PPF из Чехии. В мае 2022 года Home Credit продала свою долю российским инвесторам, позже российский "Хоум кредит" выкупил 49,5% своих долей у чешской группы.