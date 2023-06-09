Доставку "Ёбидоёби" в Екатеринбурге закрыли на три месяца после отравления 32 человек

Потребители заразились сальмонеллезом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Доставку блюд японской кухни "Ёбидоёби" в Екатеринбурге, где после употребления еды 32 человека заразились сальмонеллезом, закрыли на три месяца. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области в пятницу.

"Деятельность точки общепита была незамедлительно запрещена до решения суда, который сегодня принял решение о приостановлении работы доставки на три месяца", - говорится в сообщении с уточнением, что всего сальмонеллезом заразились 32 человека.

Ранее в пресс-службе сообщили, что деятельность доставки "Ёбидоёби" в Екатеринбурге приостановлена после случаев сальмонеллеза среди ее клиентов. В пресс-службе СУ СК России по Свердловской области добавили, что по факту случившегося следователи организовали проведение процессуальной проверки.