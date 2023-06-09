Погранслужба Украины объявила о задержании священника УПЦ, заподозрив его в "диверсиях"

Его имя не приводится

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Украинские пограничники объявили о задержании священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заподозрив его в причастности к "диверсиям".

По данным Погранслужбы, священник, имя которого не приводится, был задержан в Киевской области. "В ходе проверки выяснилось, что он может быть причастен к диверсионной деятельности на территории Украины", - говорится в сообщении ведомства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

При этом в Погранслужбе не пояснили, на основании чего ее сотрудники подозревают священнослужителя в причастности к "диверсиям". По ее утверждению, в мобильном телефоне священнослужителя были обнаружены российские номера, у него также нашли "литературу российского происхождения" и благодарность от главы Тверской епархии Русской православной церкви, датированную 2023 годом.

Задержанный священник УПЦ был передан Службе безопасности Украины (СБУ).

В последнее время украинские власти взяли открытый курс на запрет УПЦ. По поручению президента страны Владимира Зеленского правительством подготовлен и внесен в парламент законопроект, направленный на запрет канонической церкви. Власти на местах лишают церковь права на аренду земли под храмами. Также при поощрении властей раскольники из Православной церкви Украины силой захватывают храмы УПЦ, нападают на священников. Против священнослужителей выдвигают обвинения в госизмене и других преступлениях, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства Украины. В 2022 году СБУ возбудила 52 уголовных дела, в которых фигурируют 55 священнослужителей УПЦ, в том числе 14 архиереев.