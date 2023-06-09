Прокуратура попросила пересмотреть приговор по делу о хищении имущества семьи Баталова

Ведомство посчитало приговор актрисе Наталье Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину слишком мягким

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Прокуратура Москвы посчитала слишком мягким приговор актрисе Наталье Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину по делу о хищении имущества у семьи народного артиста СССР Алексея Баталова и просит пересмотреть его. Об этом журналистам в пятницу сообщили в пресс-службе надзорного ведомства столицы.

"В связи с мягкостью назначенного Михаилу Цивину и Наталье Дрожжиной наказания государственным обвинителем прокуратуры Центрального административного округа на приговор суда внесено апелляционное представление", - говорится в сообщении.

Дрожжина приговорена к четырем годам колонии условно, ее муж Цивин и нотариус Дмитрий Бублий получили по пять лет колонии общего режима каждый. Бублий лишен права заниматься нотариальной деятельностью в течение двух лет после отбытия наказания. Представитель потерпевшей стороны заявил, что семья Баталова недовольна условным приговором Дрожжиной, сроки других приговоров их устраивают.

Как установил суд, Дрожжина и Цивин вошли в доверие к вдове Баталова и его младшей дочери под предлогом оказания им поддержки и помощи. Подсудимые обманом получили доверенность на распоряжение деньгами семьи и в течение 2019-2020 годов сняли с расчетных счетов более 20 млн рублей. Кроме того, Дрожжина и Цивин обратились к своему знакомому нотариусу Бублию с просьбой изготовить три договора пожизненного содержания с иждивением и заверить их без соблюдения предусмотренной законодательством процедуры. Установлено, что нотариус изготовил договоры, на основании которых в собственность Цивина и Дрожжиной перешли принадлежавшие дочери Баталова Марии доля в квартире на улице Серафимовича, квартира в 1-м Самотечном переулке и нежилое помещение, а затем удостоверил подписи потерпевших - Марии Баталовой и ее законного представителя Гитаны Леонтенко - без их присутствия. В результате семье Баталова был причинен ущерб на общую сумму более 57 млн рублей.

Ранее по иску прокуратуры Москвы, заявленному в интересах Марии Баталовой, суд признал недействительными договоры пожизненного содержания с иждивением, заключенные с Дрожжиной. Кроме Бублия, который вину признал частично, никто из фигурантов с обвинениями не согласился.