В Волжском иностранца осудили за ложное сообщение о минировании торгового центра

Его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении

ВОЛГОГРАД, 9 июня. /ТАСС/. Суд города Волжского Волгоградской области назначил два года лишения свободы в колонии-поселении иностранному гражданину за ложное сообщение о минировании здания торгового центра. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

"Волжским городским судом Киреев И. М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком два года с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина позвонил с ложным сообщением о минировании торгового центра "Волгамолл" на номер "112", находясь в центре временного содержания иностранных граждан. Там он оказался из-за того, что находился на территории РФ без необходимых документов, и готовился к выдворению за пределы страны.

Ранее в Волгоградской области был задержан 39-летний иностранец, причастный к заведомо ложному сообщению об акте терроризма, было возбуждено уголовное дело.