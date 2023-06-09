Суд арестовал сотрудника полиции по делу о хищении метанола в Самарской области

Ивана Гребенкина обвиняют в хищении спирта, из которого производили суррогатный сидр

САМАРА, 9 июня. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Самары заключил под стражу сотрудника полиции Ивана Гребенкина, обвиняемого в хищении спирта, из которого производили суррогатный сидр, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать в отношении Ивана Гребенкина меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказал судья.

В последнем слове Гребенкин раскаялся в содеянном. "Я хотел бы принести извинения всем пострадавшим от моего безалаберного отношения. Я раскаиваюсь", - сказал он.

По данным следствия, в мае 2023 года Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров в соучастии с сотрудником полиции Иваном Гребенкиным похитили со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" шесть тонн метилового спирта. Они продали его Артему Айрапетяну, который нелегально поставлял спирт индивидуальному предпринимателю и учредителю ООО "Анди", производившему напиток "Мистер сидр", Анару Гусейнову. Метиловый спирт был использован при приготовлении спиртосодержащего напитка, которым, по данным Минздрава РФ, отравился 101 человек, 31 из них умер.

В настоящее время Гусейнов, Айрапетян и Дмитрий Егоров арестованы. Алексей Егоров объявлен в розыск.