9 июня, 14:46

В Самаре полиция изъяла 10 тыс. л нелегальной алкогольной продукции

Образцы отобрали для проведения экспертизы

ТАСС, 9 июня. Сотрудники правоохранительных органов изъяли в Самаре 10 тыс. л нелегальной алкогольной продукции. Об этом в пятницу сообщается на сайте Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

"Представителями МРУ Росалкогольрегулирования по Приволжскому федеральному округу совместно с сотрудниками прокуратуры по Самарской области, ОЭБиПК УМВД России по Самарской области и сотрудниками Роспотребнадзора по Самарской области проведены контрольные мероприятия, направленные на пресечение нелегального оборота алкогольной продукции на территории региона. В результате осмотра помещений в Самаре на Заводском шоссе установлен факт нелегального оборота алкогольной продукции объемом 10 тыс. л без маркировки, сопроводительных документов и фиксации информации в ЕГАИС", - говорится в сообщении.

Алкогольную продукцию изъяли сотрудники правоохранительных органов. Образцы алкогольной продукции отобраны для проведения экспертизы. 

Теги:
РоссияСамарская область
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