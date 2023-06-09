В Москве при падении лифта в жилом доме погиб рабочий

Еще один человек пострадал

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Лифт упал на двух рабочих в многоэтажном жилом доме в Москве, в результате один человек погиб, еще один пострадал. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в экстренных службах.

"Инцидент произошел в многоэтажном жилом доме на улице Штурвальной. На двух рабочих при проведении работ упал лифт. В результате полученных травм один человек погиб, другой пострадал и был госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

По его словам, людей внутри лифта не было. По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.