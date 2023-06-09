В Туле военнослужащего и его пособника отправили в колонию за хищение оружия со склада

Их лишили свободы на сроки три года и шесть месяцев и три года и два месяца

ТУЛА, 9 июня. /ТАСС/. Тульский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор военнослужащему и его пособнику, участвовавших в похищении боеприпасов, огнестрельного оружия и другого имущества со склада воинской части. Их лишили свободы на сроки три года и шесть месяцев и три года и два месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области и управления судебного департамента в регионе.

"Подольскому В. В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а Рабко А. С. - в виде лишения свободы на срок три года и два месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Военнослужащего Подольского признали виновным по ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение оружия), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ) и п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение). Рабко признан виновным в пособничестве в совершении этих же преступлений.

Установлено, что Подольский систематически проникал в хранилище воинской части, откуда выносил в рюкзаке огнестрельное оружие, комплектующие детали к нему, боеприпасы и другое военное имущество. Затем он передавал похищенное Рабко, за что последний перечислял военнослужащему деньги. "При проведении оперативно-разыскных мероприятий похищенное огнестрельное оружие и боеприпасы были изъяты у подсудимых", - отметили в пресс-службе, добавив, что в судебном заседании они оба полностью признали вину и раскаялись.