9 июня, 15:03,
обновлено 9 июня, 15:12
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об обстреле Горловки со стороны ВСУ из РСЗО

Вооруженные силы Украины выпустили по городу 10 ракет

ДОНЕЦК, 9 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Горловке из реактивных систем залпового огня (РСЗО), выпустив 10 ракет. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины] по направлению <…> Горловки, выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не называется.

Это уже четвертый обстрел Горловки с применением РСЗО со стороны ВСУ с начала суток. Всего по городу выпущено 35 ракет. 

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