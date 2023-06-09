Пожар в административном здании на юго-востоке Москвы потушили

Происходило скрытое горение утеплителя в подкровельном пространстве, сведений о пострадавших не поступало

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Пожар в одноэтажном административном здании на юго-востоке Москвы ликвидирован на площади 250 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в экстренных службах.

"Объявлена ликвидация пожара. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Со своей стороны в пресс-службе столичного ГУ МЧС России сообщили ТАСС, что принятыми мерами в 17:42 пожар локализован на площади 250 кв. м. "Происходило скрытое горение утеплителя в подкровельном пространстве. Сведений о пострадавших не поступало. Со слов администрации, люди покинули здание самостоятельно", - сказали в главке.

Информация о пожаре поступила в 15:24. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, первоначальная площадь возгорания в здании во Втором Южнопортовом проезде составляла 100 кв. м. Согласно данным из открытых источников, по данному адресу находится офис компании "Рупотолок", специализирующейся на производстве натяжных потолков.