С экс-замглавы Внешэкономбанка взыскали 10,9 млрд рублей в счет возмещения ущерба

Суд в феврале 2022 года прекратил производство по уголовному делу в отношении Анатолия Балло и бизнесмена из Хабаровского края Александра Лепихова в связи с истечением сроков давности

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Хорошевский районный суд Москвы взыскал с экс-зампредседателя Внешэкономбанка Анатолия Балло 10,9 млрд рублей по иску госкорпорации о возмещении ущерба. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"9 июня по иску государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" к бывшему заместителю председателя правления о возмещении вреда, причиненного преступлением, вынесено решение. Суд удовлетворил исковые требования взыскать с Анатолия Балло около 10,9 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

В феврале 2022 года Мещанский суд Москвы прекратил производство по уголовному делу в отношении Балло и бизнесмена из Хабаровского края Александра Лепихова в связи с истечением сроков давности. Подсудимые настаивали на своей невиновности.

Уголовное дело было возбуждено и расследовалось следственным департаментом МВД России по заявлению представителей Внешэкономбанка. Балло и Лепихов были задержаны и арестованы в конце июня прошлого года. Им предъявили обвинение в хищении нескольких миллиардов рублей, которые при содействии Балло были выделены Внешэкономбанком в виде кредитов на развитие и спасение от банкротства возглавляемого ранее Лепиховым крупнейшего в Хабаровском крае лесоперерабатывающего предприятия ООО СП "Аркаим". Оно все же обанкротилось в 2017 году.

В 2013 году в отношении Балло уже было возбуждено уголовное дело, его расследовали сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. Банкиру было предъявлено обвинение в хищении $14 млн, которые являлись составной частью кредита, выданного ГК "Внешэкономбанк" компании "Евразийский" на приобретение 100% доли в уставном капитале компании "Югводоканал". Позднее в полиции заявили, что факт хищения денег, принадлежащих ВЭБ, при получении кредита ООО "Евразийский" не подтвердился. Действия Балло были переквалифицированы с мошенничества на злоупотребление должностными полномочиями. Как считало следствие, Балло действовал вне интересов банка. Он покинул пост зампредседателя правления банка, где курировал инвестиционные проекты, в 2016 году.