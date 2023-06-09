Число погибших от отравления контрафактным сидром в Самарской области выросло до 10

На лечении находятся 14 пациентов

САМАРА, 9 июня. /ТАСС/. Число погибших в результате отравления суррогатным сидром в Самарской области выросло до 10. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве региона.

"Актуальная информация о ситуации с отравлением: в настоящее время на лечении находятся 14 пациентов. Состояние 3 пациентов - тяжелое, 11 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Три человека выписаны с выздоровлением. 10 человек погибли", - говорится в сообщении министерства.

О первых случаях отравления в Димитровграде Ульяновской области спиртным напитком "Мистер сидр" стало известно 5 июня. Позднее были также выявлены пострадавшие в Самарской, Нижегородской, Курганской, Пензенской областях и Республике Удмуртия. По данным Министерства здравоохранения России на 8 июня, общее число отравившихся суррогатным сидром в России составило 101, из них 31 человек умер. По делу об отравлениях контрафактным напитком "Мистер сидр" в понедельник был задержан самарский предприниматель Анар Афат оглы Гусейнов.