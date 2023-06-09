В отношении жителя Подмосковья возбудили дело о вооруженном нападении на банк

Сотрудники полиции установили, что мужчина, угрожая пневматическим пистолетом, требовал от сотрудников банка передать ему 1 млн рублей

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Уголовное дело по статье о разбое возбуждено в отношении мужчины, который, угрожая пистолетом, требовал от сотрудников банка в подмосковных Мытищах передать ему 1 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Следователем следственного управления МУ МВД России "Мытищинское" в отношении местного жителя 1982 года рождения, совершившего нападение в одном из банков города Мытищи, возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой)", - сказала она.

Сотрудники полиции предварительно установили, что мужчина, угрожая пневматическим пистолетом, требовал от сотрудников банка передать ему 1 млн рублей. "Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ",- добавила начальник пресс-службы подмосковного главка полиции.

Инцидент произошел в помещении банка на улице Мира. Сотрудники частного охранного предприятия задержали правонарушителя и передали полицейским. В результате инцидента никто не пострадал.