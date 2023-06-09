При пожаре в фитнес-клубе на востоке Москвы погиб человек

В настоящее время пожар ликвидировали

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Один человек погиб в результате пожара в фитнес-клубе на востоке Москвы, возгорание ликвидировано. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На Большой Семеновской улице произошло возгорание в фитнес-клубе, в результате чего один человек погиб", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по Москве сообщили ТАСС, что на Большой Семеновской улице, в доме 11, строение 3, по предварительной информации, произошло возгорание на площади 50 кв. м, в настоящее время пожар ликвидирован. Столичная прокуратура начала проверку по данному факту.