В Красноярском крае возбудили дело о создании ОПГ, похитившей более 358 млн рублей

Прокурор края поставил расследование дела на личный контроль

КРАСНОЯРСК, 9 июня. /ТАСС/. В Красноярском крае возбудили уголовное дело о создании организованного преступного сообщества в отношении шести человек, которые построили сеть незаконных кредитных потребительских кооперативов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Возбуждено уголовное дело о создании организованного преступного сообщества в отношении шести подельников, включая организатора преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Прокурор края поставил расследование дела на личный контроль. Соучастники создали на территории Красноярского края и Новосибирской области незаконные кредитные потребительские кооперативы", - говорится в сообщении.

По версии следствия, красноярец создал преступное сообщество, которым стал руководить. "Для придания законности деятельности сообщества организатор привлек своего знакомого, которому поручил оказывать юридическое сопровождение незаконной деятельности кооперативов. В его обязанности входило составлять поддельные договоры займа, исключать возвраты денег пайщикам, обучать персонал юридическим вопросам и методике ведения переговоров финансовых консультантов. В октябре 2016 года он зарегистрировал в налоговой службе Красноярска кредитный потребительский кооператив "Совет", - пояснили в ведомстве.

После этого организатор привлек еще трех знакомых и поручил им обеспечивать постоянную работу кооператива. "В период с октября 2016 года по август 2021 года они незаконно организовали деятельность кредитных потребительских кооперативов. При этом инвестиционную деятельность кооперативы не вели, займы с целью получения прибыли не предоставляли, причитающиеся пайщикам КПК "Совет" выплаты не производили. Таким образом соучастники похитили у граждан более 315 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению", - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Также мошенники организовали еще один кооператив - КПК "Зенит" - на территории Новосибирской области. Для его работы главарь ОПГ привлек еще четверых человек. В итоге в период с декабря 2017 года до декабря 2018-го они привлекали деньги граждан, не выполняя обязательства перед ними. Всего ОПГ похитили свыше 358 млн рублей.

Трое подельников, включая главаря, задержаны, они содержатся под стражей. В отношении остальных участников преступного сообщества избраны иные меры пресечения.