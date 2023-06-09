Сальдо сообщил о гибели одного человека в результате обстрела ВСУ пансионата на Херсонщине

Еще один человек получил ранения

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Один человек погиб и еще один был ранен в результате украинского обстрела детского оздоровительного лагеря на Арабатской стрелке под Геническом в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Еще одно подтверждение варварства и бесчеловечности киевского режима, управляемого из Лондона: обломки ракеты Storm Shadow, направленной на детский оздоровительный лагерь "Днепряны" на Арабатской стрелке. Одну ракету сбили, но две все же достигли цели. В результате один человек погиб, еще один получил ранения", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, номера и маркировка на обломках разорвавшихся боеприпасов четко показывают, что это были именно ракеты, поставленные киевскому режиму Великобританией. Сальдо добавил, что обстрел детского лагеря должен стать предметом рассмотрения международного военного трибунала.

Ранее администрация Херсонской области сообщила в своем Telegram-канале, что 9 июня ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвергся пионерский лагерь на Арабатской стрелке, в котором проживают мирные жители. По предварительным данным, было выпущено три ракеты Storm Shadow, одну из которых удалось сбить средствами ПВО группировки войск "Днепр", сообщила администрация.

В администрации также сообщили, что в попавшем под обстрел детском пансионате проживали эвакуированные из подтопленных районов жители Херсонской области, преимущественно женщины, дети и пожилые люди.