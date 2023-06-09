В ЛНР сообщили о попытке ВСУ нанести ракетный удар по административному кварталу Луганска

По словам подполковника Народной милиции республики в отставке Андрея Марочко, российские системы ПВО сбили ракету

ЛУГАНСК, 9 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести ракетный удар по административному кварталу Луганска, однако системы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили ракету. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"ПВО сработало в Луганске точно по цели - ракета, выпущенная противником, успешно поражена нашими военнослужащими. Предварительно можно сказать, что вооруженные формирования Украины пытались ударить по административному кварталу Луганска. Там, напомню, кроме правительственных зданий, сквер и детская площадка, на которой всегда многолюдно", - сказал он.

Марочко отметил, что на месте падения обломков сбитой ракеты работают городские экстренные службы. "Информация о возможных повреждениях уточняется", - заявил офицер.

Взрыв прогремел в Луганске около 18:49 мск. Следы работы ПВО были видны в центральной и южной частях города. При этом очевидцы сообщили, что обломки сбитой ракеты упали в районе поселка Косиора, относящегося к Луганску.