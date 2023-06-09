9 июня, 17:07,
обновлено 9 июня, 17:14
Военная операция на Украине

Путин поручил Мишустину образовать правкомиссию по ситуации в Херсонской области

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Она должна быть сформирована 9 июня

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину 9 июня организовать правительственную комиссию по ситуации в Херсонской области, где после диверсии на Каховской ГЭС произошло масштабное наводнение.

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"Образуйте правительственную комиссию по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС", - говорится в поручении, текст которого приводится на сайте Кремля.

Срок исполнения обозначен сегодняшней датой - 9 июня 2023 года. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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