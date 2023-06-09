Площадь лесного пожара на востоке Казахстана увеличилась в два раза

Она составила 60 тыс. га

АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. Площадь бушующего в Абайской области на востоке Казахстана природного пожара увеличилась в два раза - с 30 тыс. до 60 тыс. га. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"По информации комитета лесного хозяйства, предварительная площадь пожара - более 60 тыс. га. В настоящее время тушение пожара в области Абай продолжается на шести участках. Силы и средства органов государственной противопожарной службы оказывают содействие лесному хозяйству в ликвидации огня. В тушении лесного пожара задействованы порядка 800 человек, почти 200 единиц техники МЧС, комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и министерства обороны", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, для борьбы со стихией привлечено восемь вертолетов, осуществляется аэровизуальное обследование фронта пожара и сброс воды на очаги огня. "Всего осуществлено 99 сбросов воды объемом 275,5 тонны. В связи с наступлением темного времени суток сбросы воды приостановлены", - пояснили в министерстве.

Согласно последней информации, в результате пожара погибли три работников лесничества, поиски еще 11 продолжаются. В административном центре Абайской области - городе Семее - объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.

При этом власти Семея подготовили девять эвакуационных пунктов, вмещающих до 800 человек, и готовы принять и обеспечить жителей сел Каштак, Половинки, Тепкаши и Талица Озерского сельского округа. "При необходимости будут организованы дополнительные эвакуационные пункты для приема всех, кому потребуется помощь. Приоритетом остается обеспечение безопасности всех граждан", - рассказали в администрации региона.