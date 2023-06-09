В Саввино на площади 2 тыс. кв. м произошел пожар в магазине

В настоящее время очаг локализован

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Пожар произошел в магазине на площади 2 тыс. кв. м в деревне Саввино. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"Поступило сообщение о возгорании в нежилом здании с продуктовыми магазинами по адресу: городской округ Егорьевск, д. Саввино, ул. Новоегорье, д. 3А. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение кровли здания по всей площади. Погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет", - говорится в сообщении.

Площадь пожара - 2 тыс. кв. м, в настоящее время он локализован.

В экстренных службах сообщили в ТАСС, что по данному адресу находится магазин "Пятерочка".