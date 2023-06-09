Депутата госсовета Удмуртии Мусинова отпустили из-под домашнего ареста

Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере)

ТАСС, 9 июня. Индустриальный районный суд Ижевска не стал продлевать домашний арест депутату госсовета Удмуртии, советнику гендиректора "Сарапульского электрогенераторного завода" Сергею Мусинову, сообщили в пятницу в объединенной пресс-службе судов региона.

"Сегодня Индустриальный районный суд Ижевска рассмотрел ходатайство следователя о продлении срока меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении депутата государственного совета Удмуртской Республики, советника генерального директора АО "Сарапульский электрогенераторный завод" Мусинова С. В. <…> Заслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, учитывая данные о личности обвиняемого, суд постановил в ходатайстве следователя отказать", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ранее Мусинова обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Под домашний арест Мусинова поместили в конце апреля, на заводе ситуацию назвали "очередным этапом активного силового давления" на предприятие. Оно, по данным пресс-службы, началось в июле 2022 года, когда полиция возбудила дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении некоторых неустановленных лиц из числа руководства предприятия.

Мусинов был гендиректором "Сарапульского электрогенераторного завода" до 2019 года.