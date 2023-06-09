В Уфе загорелись горюче-смазочные материалы на складе

В результате происшествия пострадал один человек

ТАСС, 9 июня. В Уфе произошло возгорание горюче-смазочных материалов в одном из зданий склада на Малой Силикатной улице. В результате происшествия пострадал один человек, его доставили в Республиканский ожоговый центр в тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии.

В ГУ МЧС по Башкирии отметили, что горят 60 куб. м горюче-смазочных материалов, причина пожара устанавливается. "Сегодня в 21:05 (19:05 мск) в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о возгорании горюче-смазочных материалов в одном из зданий склада по улице Малая Силикатная в Уфе. На место незамедлительно направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу пожара № 3 в количестве 17 единиц техники, пожарный поезд и катер", - заявили там.

В пресс-службе МЧС РФ добавили, что угрозы на пути и цистерны нет. В Telegram-канале ведомства позднее появилась информция о локализации пожара в 20:48 мск на 500 кв. м.

В РЖД сообщили, что возгорание не повлияло на движение пассажирских поездов, а также не затронуло пожар и станцию. При этом, по данным холдинга, возгорание емкостей для хранения жидкостей произошло на путях необщего пользования предприятия "Уфа-Хим", примыкающего к станции Уфа.

В новость были внесены изменения (21:26 мск) - добавлена информация о локализации пожара.