В Канаде с начала года лесные пожары уничтожили 4,4 млн га территорий

В стране зафиксировали 2,4 тыс. лесных пожаров

ОТТАВА, 9 июня. /ТАСС/. Лесными пожарами в Канаде с начала года уничтожено 4,4 млн га территорий. Об этом в пятницу сообщил на своем сайте канадский Межведомственный центр по ситуации с лесными пожарами.

По его информации, с начала года в Канаде зафиксировано 2,4 тыс. лесных пожаров. Согласно статистике за последние 10 лет, в среднем в год в североамериканской стране ликвидируют 1 624 лесных пожара.

В настоящее время в Канаде отмечено 425 очагов возгорания, распространение огня в 232 из них спасателям пока не удается остановить. Наиболее сложная ситуация в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Онтарио и Саскачеван.

В начале недели дым от пожаров накрыл Монреаль, Оттаву и Торонто, а также города на северо-востоке США, в частности, Нью-Йорк. К пятнице дымка в городах Канады уже рассеялась, в США также наблюдается улучшение ситуации с чистой воздуха.

В Канаду для помощи в ликвидации лесных пожаров прибыли спасатели из Австралии, Новой Зеландии, США, Франции и ЮАР. Также к этой работе привлечены канадские военнослужащие.