В Херсонской области сообщили об обстреле ВСУ из минометов лодок спасателей

Они эвакуируют жителей из подтопленных районов региона, отметил председатель правительства области Андрей Алексеенко

ГЕНИЧЕСК, 9 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут огонь из минометов по спасателям, которые эвакуируют жителей из подтопленных районов Херсонской области. Об этом заявил председатель правительства области Андрей Алексеенко.

"Сегодня нацисты прицельно бьют из минометов по лодкам спасателей, которые снимают людей с крыш, и сухим местам, на которые эти лодки вывозят людей. Лишь чудом обошлось без погибших", - написал он в Telegram-канале.

Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что уже эвакуированы более 5,8 тыс. человек, из них 243 несовершеннолетних и 62 маломобильных гражданина.