9 июня, 17:32,
обновлено 9 июня, 18:40
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили об обстреле ВСУ из минометов лодок спасателей

Они эвакуируют жителей из подтопленных районов региона, отметил председатель правительства области Андрей Алексеенко

ГЕНИЧЕСК, 9 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут огонь из минометов по спасателям, которые эвакуируют жителей из подтопленных районов Херсонской области. Об этом заявил председатель правительства области Андрей Алексеенко.

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"Сегодня нацисты прицельно бьют из минометов по лодкам спасателей, которые снимают людей с крыш, и сухим местам, на которые эти лодки вывозят людей. Лишь чудом обошлось без погибших", - написал он в Telegram-канале.

Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что уже эвакуированы более 5,8 тыс. человек, из них 243 несовершеннолетних и 62 маломобильных гражданина. 

Теги:
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