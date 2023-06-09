9 июня, 17:40,
обновлено 9 июня, 18:06

В Херсонской области сообщили о снижении уровня воды в Алёшках и Голой Пристани

По словам председателя правительства региона Андрея Алексеенко, там продолжают спасательную операцию

ГЕНИЧЕСК, 9 июня. /ТАСС/. Уровень воды начал снижаться в городах Алёшки и Голая Пристань в Херсонской области, где после разрушения Каховской ГЭС произошел неконтролируемый сброс воды из водохранилища. Об этом в пятницу в Telegram-канале сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

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"В Алёшках и Голой Пристани уровень воды только начал понижаться. Там продолжаем спасательную операцию", - написал Алексеенко.

По словам главы регионального правительства, в субботу в зоне ЧС приступят к работе комиссии по оценке ущерба. "Безусловно, только там, где сошла вода. Это Новая Каховка и часть населенных пунктов округа", - уточнил Алексеенко. 

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