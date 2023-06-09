9 июня, 19:04
Военная операция на Украине

В Донецке заявили о повреждении храма вследствие обстрела со стороны ВСУ

В течение дня под огонь украинских войск попали четыре района города: Кировский, Куйбышевский, Киевский и Петровский

ДОНЕЦК, 9 июня. /ТАСС/. Здание храма повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Куйбышевского района повреждены фасад, кровля и остекление Храма Равноапостольного князя Владимира по ул. Зуевской", - написал мэр в Telegram-канале.

В течение дня под огонь украинских войск попали четыре района Донецка: Кировский, Куйбышевский, Киевский и Петровский. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с позиций ВСУ было выпущено свыше 30 артиллерийских снарядов. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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