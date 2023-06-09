В Донецке заявили о повреждении храма вследствие обстрела со стороны ВСУ

В течение дня под огонь украинских войск попали четыре района города: Кировский, Куйбышевский, Киевский и Петровский

ДОНЕЦК, 9 июня. /ТАСС/. Здание храма повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате обстрела Куйбышевского района повреждены фасад, кровля и остекление Храма Равноапостольного князя Владимира по ул. Зуевской", - написал мэр в Telegram-канале.

В течение дня под огонь украинских войск попали четыре района Донецка: Кировский, Куйбышевский, Киевский и Петровский. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с позиций ВСУ было выпущено свыше 30 артиллерийских снарядов.