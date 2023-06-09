ВСУ обстреляли фермерское хозяйство в Запорожской области

Никто не пострадал, но разрушены хозяйственные здания

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятницу нанесли удар по фермерскому хозяйству в Куйбышевском районе Запорожской области. В результате обстрела разрушены хозяйственные здания, сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"Сегодня в 15:55 мск боевики террористического киевского режима обстреляли фермерское хозяйство "Алоис Агро" в селе Гусарка Куйбышевского района. Разрушены хозяйственные здания", - сообщил представитель оперативных служб.

Он уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал.