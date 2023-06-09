Токаев поручил использовать все ресурсы для борьбы с пожаром на востоке Казахстана

Площадь возгорания на территории Батпаевского лесничества Абайской области составляет до 60 тыс. га

АСТАНА, 9 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил кабинету министров задействовать все ресурсы для борьбы с бушующим в Абайской области на востоке страны природным пожаром. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству задействовать все имеющиеся в распоряжении технические и человеческие ресурсы для противодействия пожарам в области Абай, предотвращения разрастания масштабов бедствия и обеспечения безопасности граждан и их имущества", - говорится в сообщении.

К тушению пожаров подключены также подразделения министерства обороны.

По данным МЧС республики, площадь пожара на территории Батпаевского лесничества Абайской области увеличилась до 60 тыс. га. В тушении огня задействованы порядка 800 человек, почти 200 единиц техники МЧС, комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и министерства обороны. Для борьбы со стихией привлечено восемь вертолетов.

Согласно последней информации, в результате пожара погибли 3 работника лесничества, поиски еще 11 продолжаются. В городе Семее объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.