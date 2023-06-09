По данным синоптиков, скорость ветра в пределах тайфуна составляет 35 м/с, отдельных порывов - до 49 м/с

ГОНКОНГ, 9 июня. /ТАСС/. Сформировавшийся в Филиппинском море тропический шторм "Гучол" превратился в тайфун и движется к Окинаве. Об этом в пятницу сообщило Центральное метеорологическое управление Тайваня.

В настоящее время скорость ветра в пределах тайфуна составляет 35 м/с, отдельных порывов - до 49 м/с. По данным тайваньских синоптиков, он движется на север со скоростью около 7 км/ч.

По данным на 20:00 по тайбэйскому времени (15:00 мск), тайфун находился в 1 тыс. км к юго-востоку от Тайваня и в 920 км к югу от Окинавы.

Тропический шторм "Гучол" сформировался во вторник вечером в восточной части Филиппинского моря и продолжил усиливаться. По оценке специалистов, он не угрожает Тайваню, однако на этих выходных на восточном побережье острова будут наблюдаться большие волны и дожди. "Гучол" стал третьим по счету тайфуном в этом году.