Создана правкомиссия по ликвидации последствий атаки на Каховскую ГЭС

Новую структуру возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации масштабного наводнения в Херсонской области, причиной которого стала диверсия на Каховской ГЭС. Новую структуру возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщили в пресс-службе кабмина.

Ранее в пятницу президент РФ Владимир Путин поручил премьеру 9 июня создать такую комиссию.

В ее состав вошли руководитель МЧС России Александр Куренков, глава Минприроды Александр Козлов, первый замминистра финансов Леонид Горнин, первый замминистра внутренних дел Александр Горовой, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Также по распоряжению Мишустина в комиссию включены представители Минпромторга, Минфина, Минтранса, Минэнерго, Минстроя, Минздрава, Минприроды, Минсельхоза, Минцифры, Минтруда, Минобороны, ФСБ, Росгвардии, Роспотребнадзора, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федерального агентства водных ресурсов, Федерального медико-биологического агентства.