9 июня, 20:44
Военная операция на Украине

Рогов сообщил о "мощном обстреле" со стороны ВСУ на двух участках Запорожской области

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", одновременно на минимальном удалении от линии соприкосновения украинские военные перебрасывают бронетехнику и живую силу

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины ведут обстрел на ореховском и пологовском участках Запорожской области из тяжелого вооружения. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"Уже около пары часов на ореховском и пологовском участках Запорожского фронта боевики ВСУ ведут мощный обстрел из тяжелых видов вооружения", - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, по его словам, одновременно на минимальном удалении от линии соприкосновения ВСУ перебрасывают бронетехнику и живую силу. По мнению Рогова, все это может свидетельствовать о новом штурме.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ перебрасывают более 30 тысяч военнослужащих на запорожское направление с херсонского, где они перешли к обороне. 

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