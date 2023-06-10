Крупный пожар охватил склады к северо-востоку от Парижа

Пожарные не могут справиться с возгоранием уже больше часа

ПАРИЖ, 10 июня. /ТАСС/. Складские помещения площадью 8 тыс. кв. м загорелись в коммуне Бобиньи к северо-востоку от Парижа, пожарные уже больше часа не могут справиться с возгоранием. Об этом сообщила префектура департамента Сена-Сен-Дени в пятницу вечером.

В сообщении в Twitter префектура просит местных жителей держать окна закрытыми и не приближаться к месту пожара. Является ли дым токсичным, не уточняется.

По данным радио France Info, на этом складе могла храниться текстильная продукция. В свою очередь телеканал BFMTV уточняет, что в здании могли также храниться электросамокаты и аккумуляторы.

В операции по тушению пожара задействованы 200 сотрудников пожарной службы. К 23:00 (00:00 субботы мск) им не удалось взять под контроль распространение огня.