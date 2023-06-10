В Астрахани загорелись три жилых дома и хозпостройка

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет

АСТРАХАНЬ, 10 июня. /ТАСС/. Пожарные тушат возгорание трех жилых домов и хозяйственной постройки на площади 350 кв. м в Кировском районе Астрахани. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

"10 июня в 02:11 (01:11 мск) в Кировском районе по ул. Ташкентская, д. 15 произошло загорание трех жилых домов и хозяйственной постройки на общей площади 350 кв. м. Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу пожара", - говорится в сообщении.

Позже стало известно о ликвидации открытого горения.

"По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. В 03:00 (02:00 мск) на месте пожара объявлена локализация. В 03:29 (02:29 мск) на пожаре объявлена ликвидация открытого горения, идет разборка конструкций, проливка", - сообщили в ведомстве.

На месте от МЧС работали 14 единиц техники и 37 человек личного состава.