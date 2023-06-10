На Камчатке отправили под домашний арест мужчину, ранившего ножом двух подростков

Один из пострадавших попал в реанимацию

ТАСС, 10 июня. Суд избрал обвиняемому в нападении на двух подростков в Петропавловске-Камчатском меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщает в субботу пресс-служба Следственного управления СК России по Камчатскому краю.

"В ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство нападающий допрошен в качестве обвиняемого. По решению суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 9 августа", - сообщает управление.

По версии следствия, в дневное время 9 июня 19-летний подозреваемый на лестничной клетке жилого дома в ходе драки ранил 14-летнего подростка в живот, а его 13-летнего друга - в руку. Старший подросток находится в реанимации. После случившегося нападавший скрылся с места происшествия, но был задержан сотрудниками полиции.

"В ходе допроса установлено, что мотивом нападения стала ревность", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, обвиняемый приревновал свою подругу к несовершеннолетним, с которыми она общалась.