10 июня, 03:31

В Иркутске продолжаются поиски 1,5-годовалой девочки

Ее разыскивают около 100 полицейских, волонтеров и добровольцев

ИРКУТСК, 10 июня. /ТАСС/. Около 100 полицейских, волонтеров и добровольцев ищут пропавшую в пятницу полуторагодовалую девочку в Иркутске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону в субботу.

"К поисковым работам было привлечено около 100 человек, в числе которых сотрудники полиции, волонтеры и добровольцы. Задействованы лодки и квадрокоптеры, исследуется устье реки и прилегающая местность", - сообщили в пресс-службе.

В пятницу в дежурную часть отдела полиции поступила информация о том, что местная жительница, находясь на берегу реки Ушаковки, в какой-то момент заметила, что ее дочь пропала, после чего она обратилась в полицию. "Разыскиваемая была одета в футболку бежевого цвета с рисунком, бежевые шорты, синие кроссовки, панаму желтого цвета", - сообщили в полиции.

Граждан, располагающих какими-либо сведениями о местонахождении девочки, просят обратиться по телефонам: 8 (3952) 21-36-00, 8 (952) 618-45-14 или 02. 

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Иркутская область
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