10 июня, 03:44,
обновлено 10 июня, 04:19
Военная операция на Украине

На Херсонщине сообщили о гибели женщины из-за ударов ВСУ по пунктам временного размещения

Следственный комитет РФ/ ТАСС
© Следственный комитет РФ/ ТАСС

Врио губернатора региона Владимир Сальдо рассказал, что разрушен отель

АРАБАТСКАЯ СТРЕЛКА /Херсонская область/, 10 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу нанесли удары, предположительно, ракетами Storm Shadow по пунктам временного размещения эвакуированных из затопленных районов Херсонской области, погибла женщина, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

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"Около 5:00 заокеанские военные преступники продолжили наносить удары по пунктам временного размещения людей на Арабатской стрелке", - написал он. Сальдо отметил, что украинские военные использовали, предположительно, английские ракеты Storm Shadow. 

"С ночи продолжаются ожесточенные обстрелы со стороны преступного киевского режима по населенному пункту Железный порт. Разрушен отель "Позитив", - добавил врио губернатора региона.

Представитель экстренных служб Херсонской области сообщил журналистам, что "две ракеты сбили средства ПВО группировки "Днепр", две упали в районе пункта эвакуированных людей на Арабатской стрелке".

Сальдо сообщал, что ВСУ обстреляли пансионат на Арабатской стрелке, где размещены эвакуированные жители районов, подтопленных после разрушения Каховской ГЭС. В результате обстрела, который велся также, предположительно, с применением британских дальнобойных ракет Storm Shadow, один человек погиб, еще один получил ранения. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир Васильевич
© Информационное агентство ТАСС
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