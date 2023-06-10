10 июня, 04:51,
обновлено 10 июня, 04:59
Военная операция на Украине

Аксенов сообщил о двух сбитых в Крыму баллистических ракетах, запущенных ВСУ

По словам главы региона, жертв и пострадавших нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) в Крыму сбили две баллистические ракеты, запущенные украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) "Гром-2", жертв и пострадавших нет, написал в субботу в Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

"Утром силами ПВО сбиты две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК "Гром-2". В результате атаки жертв и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", - написал он.

В последний раз Крым был обстрелян ОТРК "Гром-2" 6 мая. 

Теги:
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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