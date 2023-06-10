10 июня, 06:01

В Краснодаре "Газель" столкнулась с трамваем

Пострадали три человека

ТАСС, 10 июня. В Краснодаре "Газель" столкнулась с трамваем. Об этом сообщили в субботу журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Около 23:00 [9 июня] на пересечении улиц Кирова и Буденного водитель "Газели" 2001 года рождения не пропустил трамвай и допустил столкновение. В результате аварии водитель "Газели" с тяжелыми травмами госпитализирован. За помощью к медикам обратились два пассажира трамвая: мужчина и женщина 1966 года рождения", - говорится в сообщении.

Пострадавшим пассажирам назначили амбулаторное лечение. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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