Пострадали три человека

ТАСС, 10 июня. В Краснодаре "Газель" столкнулась с трамваем. Об этом сообщили в субботу журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Около 23:00 [9 июня] на пересечении улиц Кирова и Буденного водитель "Газели" 2001 года рождения не пропустил трамвай и допустил столкновение. В результате аварии водитель "Газели" с тяжелыми травмами госпитализирован. За помощью к медикам обратились два пассажира трамвая: мужчина и женщина 1966 года рождения", - говорится в сообщении.

Пострадавшим пассажирам назначили амбулаторное лечение.