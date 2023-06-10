СМИ: найденных в джунглях Колумбии детей доставили в Боготу для оказания медпомощи

По сведениям газеты El Tiempo, они сильно истощены

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июня. /ТАСС/. Детей, которые провели в джунглях Колумбии 40 дней, доставили на военном самолете в Боготу для оказания медицинской помощи. Об этом сообщила в субботу газета El Tiempo.

По ее сведениям, детей в сопровождении родственников доставили в госпиталь. На данный момент известно, что они сильно истощены.

В пятницу президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что военным удалось найти живыми детей, которые числились пропавшими без вести после крушения самолета 1 мая. "Сейчас необходимо перевести их на обычное питание, [в этот период] могут возникнуть осложнения. Также надо проверить их психическое состояние. <...> Они ослаблены, врачам нужно провести осмотр", - сказал позже глава государства журналистам.

По данным военных, дети были найдены в 3,5 км от места крушения самолета. По предварительным данным, все 40 дней они были одни. "В какой-то момент они нашли собаку. Они спасались сами, это результат их обучения в семьях коренных народов", - сказал Петро.

Всего на борту самолета Cessna 206, направлявшегося из муниципалитете Солано в город Сан-Хосе-дель-Гуавьяре, находилось семь человек. 15 мая военные нашли самолет и тела трех взрослых в джунглях. Рядом с воздушным судном были обнаружены предметы, указывающие на то, что находившиеся на борту дети в возрасте 1, 4, 9 и 13 лет выжили. В ходе их поисков военные и коренные жители нашли шалаш и надкусанные фрукты.

17 мая Петро уже сообщал об обнаружении детей, однако на следующий день он удалил сообщение в Twitter и извинился, заявив, что полученная информация не подтвердилась.