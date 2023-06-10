10 июня, 06:40,
обновлено 10 июня, 06:50
Военная операция на Украине

На Херсонщине сообщили о снижении уровня воды в Новой Каховке за сутки на 3 м

По данным врио главы региона Владимира Сальдо, в Алёшках зафиксировано снижение за сутки - на 2 м, в Голой Пристани - на метр

ГЕНИЧЕСК, 10 июня. /ТАСС/. Уровень воды в Новой Каховке снизился за 24 часа на 3 м, до 7 м, вода начала сходить и в низовьях Днепра. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Уровень подъема воды в Новой Каховке за сутки снизился на 3 метра - до отметки 7 метров. Началась откачка воды и уборка мусора с улиц, - написал он в своем Telegram-канале. - Начала сходить вода в низовьях Днепра: в Алёшках за сутки - на 2 метра (с 5 метров до 3 метров), в Голой Пристани - на 1 метр (с 5 метров до 4 метров)". 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир Васильевич
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