В Турции при взрыве на фабрике по производству ракет погибли пять человек

Как сообщил источник в спасательных службах, еще не менее пяти человек находятся под завалами

АНКАРА, 10 июня. /ТАСС/. Пять рабочих погибли в субботу в результате взрыва на фабрике по производству ракет и боезарядов близ Анкары. Об этом говорится в распространенном заявлении Минобороны Турции.

"Произошел взрыв на фабрике по производству ракет и боезарядов компании МКЕ ("Машиностроительная и химическая промышленность") в уезде Эльмадаг провинции Анкара. В результате погибли пять наших рабочих. Начато расследование произошедшего", - говорится в заявлении.

Источник в спасательных службах сообщил корреспонденту ТАСС, что не менее пяти человек находятся под завалами после взрыва, ведутся работы по их вызволению. "На заводе есть раненые. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Продолжаются спасательные работы по поиску пяти человек, оказавшихся под завалами", - отметил собеседник агентства.

Взрыв был слышен перед началом пожара и появлением дыма над объектом. На месте происшествия работают медики и отряды спасателей Управления по чрезвычайным ситуациям Турции. Территория фабрики, расположенной в отдаленном от жилых кварталов районе Эльмадаг, оцеплена, но к въезду на объект приходят родственники сотрудников, которые могли пострадать или погибнуть при взрыве. По сведениям агентства Ihlas, взрыв произошел в производственном цехе. На данный момент пожарные в целом взяли возгорание под контроль и продолжают тушение огня.

Телеканал Haberturk сообщает о том, что в зданиях, расположенных в небольшом поселке около фабрики, разбито несколько окон, вероятно, в результате детонации. Однако никакого крупного ущерба нет.

Машины скорой помощи увезли несколько пострадавших в больницы. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое. О причинах взрыва пока информации нет.

В новость были внесены изменения (10:31 мск) — добавлены информация о погибших и пострадавших, комментарий Минобороны Турции.