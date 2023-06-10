Крупный пожар на складах к северо-востоку от Парижа локализовали

В его тушении задействовали 230 сотрудников пожарной службы

ПАРИЖ, 10 июня. /ТАСС/. Крупный пожар, охвативший в пятницу вечером складские помещения в коммуне Бобиньи к северо-востоку от Парижа, локализован. Об этом сообщил в субботу пресс-секретарь парижской пожарной службы Венсан Леконт.

"Взять под контроль огонь удалось только в 03:00 по парижскому времени (04:00 мск). В операции по тушению возгорания были задействованы 230 сотрудников пожарной службы", - сказал он в эфире телеканала BFM. При этом он отметил, что пожарные все еще находятся на месте происшествия.

Власти департамента Сена-Сен-Дени в пятницу попросили жителей держать окна закрытыми и не приближаться к месту пожара. В субботу утром специалисты провели анализ токсичности сгоревших на складе материалов и пришли к выводу, что уровень концентрации вредных веществ в воздухе не превышен.

На складе площадью 8 тыс. кв. м могла храниться текстильная продукция, а также электросамокаты и аккумуляторы. Причины пожара в настоящий момент устанавливаются.