На востоке Казахстана в районе пожара практически сняли угрозу для населенных пунктов

На наиболее интенсивных участках организовали подвоз воды

АСТАНА, 10 июня. /ТАСС/. Угроза для населенных пунктов Абайской области на востоке Казахстана, где природный пожар охватил площадь более 60 тыс. га, практически отсутствует. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики по итогам совещания под председательством премьер-министра Алихана Смаилова.

"На наиболее интенсивных участках организован подвоз воды, чтобы техника могла работать бесперебойно, не выезжая на дозаправку. Для граждан обустроены места временного размещения. Угроза для населенных пунктов практически снята", - говорится в сообщении.

В настоящее время в тушении задействованы силы и средства МЧС, МВД, Министерства обороны, Министерства экологии и природных ресурсов, а также местных исполнительных органов. В частности, привлечено порядка 800 человек, 190 единиц техники и восемь вертолетов.

"Пожар распространяется по трем направлениям в сторону населенных пунктов Талица, Каштак, Барышевка, Успенка, Поднебесное и Камышенка. В районе чрезвычайной ситуации имеется сильное задымление, при этом верховой пожар отсутствует, чему способствуют благоприятные погодные условия - в ночное время и утром прошел мелкий дождь. Активно работает авиационная техника. Вместе с тем группировка сил и средств продолжает усиливаться резервами, планомерно прибывающими на место ЧС", - уточнили в пресс-службе.

По ее данным, глава правительства поручил профильным ведомствам проработать оказание социальной помощи семьям, пострадавшим от ЧС, держать на контроле своевременное оказание медицинской помощи гражданам в случае необходимости, а также обеспечить общественный порядок и сохранность имущества населения.

Согласно последней информации, в результате пожара в Абайской области погибли три работника лесничества, поиски еще 11 продолжаются. В городе Семее - административном центре региона - объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.