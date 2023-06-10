В Белгородской области от обстрелов со стороны ВСУ пострадала женщина

Всего за сутки зафиксировали более 100 прилетов снарядов по территории региона

БЕЛГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины 9 июня пострадала жительница села Нижнее Березово, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Нижнее Березово - пять прилетов. Есть одна пострадавшая - женщина с легким осколочным ранением ноги. От госпитализации отказалась", - написал Гладков.

По его данным, в течение суток 9 июня ВСУ выпустили свыше 100 снарядов по территории области, большая часть них - по Шебекинскому городскому округу. "По Шебекинскому городскому округу выпущено 82 единицы различных боеприпасов, зафиксировано 8 сбросов взрывных устройств с БПЛА. В Шебекине удары наносились по окраинам города. Пострадавших нет", - отметил Гладков, добавив, что количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется.