10 июня, 07:42

В Нижегородской области в ДТП с лосем погибли два человека

Пострадали двое детей

ТАСС, 10 июня. В Нижегородской области в результате столкновения автомобиля с лосем погибли два человека, написал в Telegram-канале замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в субботу.

"ДТП произошло сегодня [10 июня] ночью рядом с селом Большое Карпово - столкновение автомобиля с лосем. В результате ДТП пострадали четыре человека, два из них погибли (мужчина [в возрасте] 35 лет и женщина [в возрасте] 32 года - смерть до приезда бригады скорой медицинской помощи). Двое пострадавших - дети: мальчик [в возрасте] три года и девочка [в возрасте] семи лет с многочисленными травмами и переломами госпитализированы в Уренскую ЦРБ. К лечению детей оперативно подключены специалисты детской областной клинической больницы", - написал он.

Впоследствии мальчика перевезли в детскую областную больницу, его состояние стабильно тяжелое. У девочки состояние средней степени тяжести, добавил замгубернатора. 

Теги:
РоссияНижегородская область
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