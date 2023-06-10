В МЧС назвали причину возгорания жилых домов в Астрахани

По данным ведомства, пожар произошел из-за короткого замыкания

АСТРАХАНЬ, 10 июня. /ТАСС/. Предварительной причиной пожара в ночь на субботу в Кировском районе Астрахани, по уточненной информации, в двух жилых частных домах стало короткое замыкание. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

"Уточненная информация: 10 июня в 02:11 (01:11 мск) в Кировском районе по улице Ташкентская, дом 15, произошло возгорание кровли, внутренней отделки двух жилых домов и вещей на общей площади 300 кв. м. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы в электросетях, в том числе короткое замыкание. Ликвидация объявлена в 07:45 (06:45 мск)", - говорится в сообщении, с уточнением, что пострадавших нет.

На месте от МЧС работали 17 единиц техники и 48 человек личного состава.

Ранее ведомство сообщало о возгорании в ночь на 10 июня трех жилых домов и хозпостройки на общей площади 350 кв. м.