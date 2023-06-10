10 июня, 08:22,
обновлено 10 июня, 08:43
Военная операция на Украине

Сальдо рассказал о состоянии пострадавших при ударе по ПВР в Херсонской области

© Алексей Коновалов/ ТАСС

Врио губернатора региона отметил, что людей госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом

ГЕНИЧЕСК, 10 июня. /ТАСС/. Пострадавшие в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пункту временного размещения (ПВР) в Херсонской области госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Людей отвозят в медицинские центры, работают реанимобили. Там ожоги, отравление угарным газом. Большая часть все-таки будет спасена, но если 70% [площадь] ожогов, перебрасывают сейчас этих людей с помощью санавиации в Крым, в ожоговую больницу, и там будут им оказывать максимальную помощь", - сказал Сальдо.

В субботу утром ВСУ нанесли удары, предположительно, ракетами Storm Shadow по пунктам временного размещения эвакуированных из затопленных районов Херсонской области, погибла женщина. Представитель экстренных служб Херсонской области сообщил журналистам, что две ракеты сбили средства российской ПВО, две упали в районе пункта эвакуированных людей на Арабатской стрелке. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир Васильевич
© Информационное агентство ТАСС
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