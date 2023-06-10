Жители четырех районов Ростова-на-Дону несколько суток остаются без горячей воды

Прокуратура проводит проверку

ТАСС, 10 июня. Проверка организована прокуратурой Ростовской области в связи с отсутствием горячего водоснабжения в жилых домах четырех районов Ростова-на-Дону. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

"До настоящего времени без горячей воды остается большое количество жителей четырех районов города Ростова-на-Дону. В связи с указанными нарушениями прокуратурой проводится проверка соблюдения требований федерального законодательства, по ее результатам будут приняты исчерпывающие меры реагирования", - говорится в сообщении.

В апреле на одном из заседаний правительства региона губернатор Василий Голубев сообщал, что отключения горячей воды более чем на 14 дней недопустимы как при устранении аварийных ситуаций, так и при плановых работах.

Ранее ООО "Ростовские тепловые сети" организовали плановые работы по подготовке к отопительному периоду, из-за чего временно приостановили горячее водоснабжение в более чем 1 370 многоквартирных домах, завершить их планировалось к 7 июня.