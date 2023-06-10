В Хабаровском крае в ДТП с двумя большегрузами погибла женщина

Пострадали четыре человека

ТАСС, 10 июня. В Хабаровском крае столкнулись два большегруза и легковой автомобиль, в результате один человек погиб и четверо, в том числе несовершеннолетний, пострадали. Об этом сообщил в субботу региональный главк МЧС в своем Telegram-канале.

"В результате столкновения двух большегрузных и одного легкового автомобиля в машинах оказались зажаты люди. Спасатели МЧС провели деблокирование водителя грузового автомобиля. Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончалась на месте, четверо пострадавших, в том числе несовершеннолетний ребенок, бригадами скорой помощи госпитализированы", - говорится в сообщении.

Авария произошла в районе садового некоммерческого товарищества "Водолей" на трассе в районе села Гаровка-1 Хабаровского района. На месте проводятся оперативно-следственные мероприятия, работают сотрудники ГИБДД.